“Il sindaco di Monaco Georges Marsan e altre quattro persone arrestate per corruzione e traffico di influenze”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) La procura generale diconferma che il, insieme ad, è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta perdi. Secondo quanto riporta Nice Matin, sono cinque gli indagati in custodia e sotto controllo giudiziario. Viene specificato che non vengono forniti ulteriori dettagli perché l’indagine è ancora “coperta dal segreto istruttorio”. Sabato scorso, in un comunicato stampa inviato a-Matin, il pubblico ministero, come si legge sul sito della testata monegasca, ha confermato l’apertura di un’inchiesta giudiziaria “con l’accusa diattiva di un funzionario pubblico nazionale, ...