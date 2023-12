Il Saint Louis College of Music firma un accordo con la MeO School

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il maestro Paolo Li Rosi: «Così aiutiamo i nostri giovani a restare in Sicilia, con un consistente risparmio per le loro famiglie» Offrire ai giovani siciliani un’opportunità in più per restare nella propria terra, dove poter coltivare quella passione per laa che altrimenti li costringerebbe a lasciare l’Isola. È l’obiettivo dell’to tra ilofe la MeOdel maestro Paolo Li Rosi. La scuola di alta formazioneale, autorizzata dal MUR, con sede a Roma, ha deciso di aprire le sue porte, oltre che a Milano, anche in altre regioni italiane e di puntare sulla Sicilia, scegliendo la provincia di Catania, con le due sedi di Licodia Eubea e San Giovanni La Punta. Canto pop-rock, pianoforte, ...