Leggi su ilnapolista

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ildialper nonil. È quel che scrive ladello Sport con Maurizio Nicita., ilcontrattuale in ballo non ne modifica o condiziona i comportamenti in campo. Al di là di un accordo che ilvuole trovare entro il 2023 (contratto allungato al 2026 a dieci milioni netti, più clausola rescissoria intorno ai centotrenta milioni), la possibile nuova scrittura più di allungare la storia azzurra dia garantire aluna adeguata valutazione del, senza rischiare svalutazione da scadenza yogurt nella prossima calda estate sul mercato. La ...