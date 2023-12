Il progetto abitativo sugli immobili del Policlinico di Milano | pubblico | privato ed Europa

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ca’ Granda vuole dire “casa grande”, la casa di tutti i milanesi. Era il 1456 quando nacque, per iniziativa del duca Francesco Sforza, il primo grande ospedalein, ildi, imitato poi da Francia e Spagna (ne esiste in miniatura una copia identica a Lione). Un luogo di cura, ma anche di accoglienza e di rifugio, dove venivano nutriti e cresciuti i bambini di famiglie disagiate. Più di un presidio sanitario, un monumento al welfare cittadino, come si direbbe oggi. Nei suoi sei secoli di vita, la Ca’ Granda ha accumulato un patrimonioare di circa 1.700 appartamenti, 43 edifici cielo-terra, quasi tutti in pieno centro, frutto delle donazioni. Ebbene, oggi 200 di questi alloggi che si trovano nel quartiere Paolo Sarpi saranno riqualificati e messi a bando grazie a ...