Il premier inglese Sunak ad Atreju | Meloni è come la Thatcher

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 16 dicembre 2023) Dopo Elon Musk e Edi Rama, sul palco disale ilRishi, ma con un po’ di ritardo rispetto al programma: prima di intervenire sul palco è infatti stato accolto a Palazzo Chigi da Giorgiaper un vertice sull’immigrazione con anche il primo ministro albanese Edi Rama. Una nota spiega che “e Rama hanno concordato sulla necessità di affrontare in modo sempre più strutturato l’immigrazione illegale verso l’Europa”. Dopo di ché, si può prendere la macchina e andare verso Castel Sant’Angelo, dovefa ciò che non aveva fatto per Musk, sale sul palco e annuncia l’ospite.prende la parola e comincia paragonandoa Margareth, per ...