Il pasticciaccio del Mes e le responsabilità di Giuseppe Conte Scrive Polillo

(Di sabato 16 dicembre 2023) Non è Giorgia Meloni a sbagliare, ma Luigi Di Maio, nel ricostruire le vicende che portarono alla firma delle modifiche al Trattato del Mes, da parte dell’ambasciatore Maurizio Massari. La storia è molto meno lineare di come l’ex ministro degli Esteri l’ha raccontata. E allora è bene iniziare dalle premesse, che risalgono al 30 novembre 2020, quando l’Ecofin propose che la firma del “revised Treaty” avvenisse “in January 2021”. Come risulta certificato dal comunicato stampa ufficiale. Non una data specifica, ma solo il rinvio di lì a qualche mese. Che fu quasi interamente speso dal presidente di quel consesso, Paschal Donohoe – ex ministro delle finanze irlandese – per informare, solo il 4 dicembre del 2020, il Presidente del consiglio europeo, Charles Michel, dei progressi nel frattempo realizzati. Per poi dichiararsi pronto a procedere alla “signature of Treaty in january”. Meno di ...