Il nuovo audio di Giulia Cecchettin | “Vorrei scomparire | ma ho paura che Turetta possa farsi del male”

(Di sabato 16 dicembre 2023) “Il problema sono i messaggi e le uscite con Pippo. Ho notato che quando gli dico ‘guarda, voglio limitarle’ oppure ‘voglio scriverci meno‘ oppure ancora ‘voglio smettere di vederci’ lui si appiccica ancora di più. Ho capito che devo sparire senza comunicarglielo“. “Quarto Grado” manda in onda un messaggio vocale inedito di, in cui per l’ennesima volta esprime l’apprensione nei riguardi del rapporto tossico che aveva col fidanzati. Nell’inviato alle amiche si intuisce chiaramente come la 22enne veneta, uccisa poi dal suo ex fidanzato, voglia troncare in tutti i modi i rapporti con il ragazzo.Leggi anche: Elena, la rivelazione su: “Ecco perché lo aveva lasciato”provava un enorme senso di colpa Durante l’, ...