Il nuovo audio di Giulia Cecchettin su Filippo Turetta | “Devo allontanarmi | ma ho paura che possa farsi del male”

Leggi su tpi

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ildisuvoleva allontanarsi dama non sapeva come fare: è quanto emerge da unche la ragazza aveva inviato a un’amica su WhatsApp. Anche in questo, trasmesso da Quarto Grado nella serata di venerdì 15 dicembre, così come nei precedenti emersi nelle scorse settimane, la 22enne raccontava di voler prendere le distanze da quello che sarebbe diventato il suo assassino. “Potrei trovare una scusa parlando della scuola, dei comics, della tesi e dei lavoretti che mi sono trovata. Il problema è che ogni qualvolta dico a Pippo (...