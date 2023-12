Il Lecce torna alla vittoria | Frosinone battuto 2-1 al Via del Mare

Un altro scontro diretto in casa per l' Empoli che domani, lunedì, alle 18.30 giocherà contro il Lecce. Il tecnico Aurelio Andreazzoli presenta la ... (247.libero)

Questo pomeriggio in campo in Serie A la sfida tra Lecce e Frosinone, ecco le probabili formazioni con le scelte di D’Aversa e Di Francesco Questo ... (calcionews24)

Al Via del Mare, il match valido per la 16esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Frosinone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e ... (calcionews24)

Il Lecce beffa il Frosinone nel finale: a Di Francesco non basta Kaio Jorge

Ilalla vittoria in campionato e lo fa battendo in casa il Frosinone grazie alle reti di Piccoli e Ramadani : a Di Francesco non basta la prima firma in Serie A di Kaio Jorge . a quota 20 ...

Decide Ramadani: il Lecce batte 2-1 il Frosinone Sky Sport

Lecce, ritorna il pranzo di Natale solidale nella chiesa di Sant'Irene La Gazzetta del Mezzogiorno

Ramadani-gol all'89°, il Lecce batte 2-1 il Frosinone

LECCE (ITALPRESS) – Il veleno nella coda per un Frosinone che non avrebbe meritato la sconfitta per quanto prodotto e un Lecce che non avrebbe ...

Kaio Jorge torna al gol su rigore dopo il siparietto con Soulé. Ma il Frosinone perde a Lecce

Il Lecce vince all'ultimo respiro il confronto con il Frosinone al Via del Mare. A firmare il gol decisivo del 2-1 giallorosso al minuto 89' è stato Yilber Ramadani con ...