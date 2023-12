Il governo va veloce | Calderone | tempi brevi per l' assegno di inclusione

Leggi su iltempo

(Di sabato 16 dicembre 2023) Giustizia, riforme, lavoro. È l'architrave dei temi principali su cui si è snodato il programma di Atreju nella giornata di ieri. Giunto a metà cammino (si conclude domani), l'evento di Fratelli d'Italia ha visto salire sul palco Carlo Nordio, il ministro della giustizia. Nel suo panel, anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi. La dinamica che prende via via corpo vede il senatore toscano andare all'attacco, incalzando ilsul percorso di riforma della giustizia. «Fino a questo momento - dice - non avete messo il ministro Nordio in condizione di fare quello che ha sempre detto. Siete in ritardo sulla giustizia e il tempo inizia a scadere». Secondo Nordio, l'anno appena trascorso non è passato invano, ma «gran parte del nostro lavoro ministeriale» è stato incentrato su «giustizia civile, efficienza della giustizia, conseguimento degli obiettivi del Pnrr». E ...