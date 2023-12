Il Genoa come l’Inter | uniche squadre a non perdere quando la Juventus ha sbloccato la partita

Leggi su sportface

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il. In questo campionato, infatti, in sedici partite giocate lahalei per prima il parziale in tredici di queste volte (non lo ha fatto contro il Bologna, il Sassuolo e l’Atalantaè finita 0-0) e in undici occasioni ha vinto la. Soltanto in due partite, dunque, non ha ottenutoa posta in palio, subendo la rimonta per due pareggi per 1-1: contronello scontro scudetto e, appunto, questa sera al Ferraris contro il Grifone. SportFace.