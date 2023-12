Il Codacons denuncia Chiara Ferragni per truffa | “Ha sfruttato i bambini malati per i guadagni”

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ilperaggravata Ilha annunciato che lunedì 18 dicembre presenterà “un esposto a 104 Procure della Repubblica di tutta Italia affinché valutino l’apertura di una indagine per possibili profili penali a seguito della sanzione inflitta dall’Antitrust” sull’accordo commerciale che l’influencer ha stretto lo scorso Natale con la Balocco. Lo apprende l’Adnkronos dall’associazione dei consumatori, secondo cuisarà chiamata a “rispondere del possibile reato diaggravata, con la richiesta di porre sotto sequestro i conti delle sue società a tutela delle azioni di rivalsa da parte dei consumatori che hanno acquistato il pandoro ‘griffato’”. A muovere l’azione legale del ...

Per il Codacons non ci sono dubbi: "Riteniamo gravissimo sfruttare un tema delicato come i bambini malati di cancro e la beneficenza per attività commerciali tese unicamente a determinare guadagni

