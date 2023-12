Il caso Pirondini | conflitto di interesse a 5Stelle | spunta l' emendamento milionario

Leggi su iltempo

(Di sabato 16 dicembre 2023) Luca, capogruppo in commissione Cultura del M5S al Senato, è finito al centro delle polemiche dopo le accuse didi interessi per aver presentato unalla finanziaria con cui chiedeva l'erogazione di oltre 2,5 milioni di euro all'anno per 3 anni per il Teatro Carlo Felice di Genova di cui era consigliere di indirizzo. Il pentastellato infatti dice di essersi dimesso dal suo ruolo all'interno della fondazione del teatro genovese il 6 dicembre. «Se è vero che il senatore pentastellato Lucasi è dimesso dal consiglio di indirizzo del Teatro dell'Opera Carlo Felice di Genova dopo che abbiamo sollevato nei suoi riguardi undi possibiledi interessi significa che avevamo colto nel segno, anche perché guardasono ...