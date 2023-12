Il Cardinale Becciu condannato in primo grado a 5 anni e 6 mesi

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ilinsieme ad otto persone, per la compravendita del palazzo a Londra. Assolto solo il suo segretario personale Condannate nove persone nel processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e la compravendita del palazzo di Sloane Avenue a Londra, in cui erano coinvolti in tutto 10 imputati, tra esse il. Assolto solo il segretario personale del. Lo annuncia una comunicazione del Vaticano che riportiamo integralmente di seguito. “Ribadiamo l’innocenza dele faremo appello”. Così l’avvocato Fabio Viglione, difensore di, alla lettura della sentenza. “Rispettiamo la sentenza, ma certamente ricorreremo in appello”. Ha concluso. La sentenza Con la sentenza ...

