Il cardinale Becciu condannato al carcere

(Di sabato 16 dicembre 2023) Pubblicato il 16 Dicembre, 2023 IlAngelo, al termine del processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e la compravendita del palazzo di Londra, è statoa cinque anni e sei mesi di reclusione. La decisione è stata annunciata dal presidente del Tribunale vaticano, Giuseppe Pignatone, alla lettura della sentenza., ex sostituto per gli Affari generali ed ex prefetto per le Cause dei santi – carica della quale era stato privato tre anni fa da papa Francesco insieme alle prerogative del cardinalato – era accusato di peculato, abuso d’ufficio e subornazione di testimone. Nei suoi confronti il promotore di giustizia Alessandro Diddi aveva chiesto la condanna a sette anni e tre mesi di reclusione. “Ribadiamo l’innocenza delAngelo ...