Il balzo del Pd non è vera ripresa Mentre FdI vola | Pagnoncelli gela la Schlein

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il sondaggista lancia un monito alla segretaria dem: "Il miglioramento del Pd? Non è una". Ecco l'ultima rilevazione Ipsos che premia il centrodestra ela sinistra

Immediata la reazione del titolo Mps in borsa alla notizia del l’assoluzione degli ex vertici Alessandro Profumo e Fabrizio Viola . Le azioni ... (ilfattoquotidiano)

Dattolo, presidente dell'Ordine di Firenze: "Niente baci per gli auguri e rispettiamo le precauzioni di igiene che ormai conosciamo" (247.libero)

Nel terzo trimestre 2023 l’ Istat stima una forte crescita congiunturale delle esportazioni per il Sud e Isole (+7,9%), un aumento più contenuto per ... (feedpress.me)

Volley A2/F - La LPM Bam Mondovì in trasferta affronta Montecchio in un altro big match del Girone B

All'andata, nella sfidaPalamanera, fu proprio Montecchio a imporsi per 3 - 1, in una sfida ... le altre due formazioni appaiate al secondo posto e che cercano unin avanti per la Pool ...

Balzo del Covid, tanti positivi tra i ricoverati. L'appello dei medici: “Vaccinatevi, basta dubbi” LA NAZIONE

Balzo del titolo Mps dopo l’assoluzione di Viola e Profumo. I possibili risarcimenti si riducono di… Il Fatto Quotidiano

Frosinone, senza più Reddito: in crescita le richieste di aiuto alla Caritas

Una sentinella della società, delle sue dinamiche, dello stato di salute socio-economico di un territorio. Il rapporto dell'Osservatorio Caritas restituisce una sintesi annuale di come ...

Cn Libri – Presentato il libro “Il Calcio e Marino” di Franco Balzi

L'oratorio San Filippo Neri di Marino, meglio conosciuto dai marinesi come "U Campettu", venerdì 15 dicembre ha ospitato la presentazione del libro "Il ...