Il 2023 è stato l' anno in cui le star hanno iniziato a vestirsi per attirare l' attenzione

Leggi su gqitalia

(Di sabato 16 dicembre 2023) All'inizio dell', Cillian Murphy si è trovato nel bel mezzo di un serio rinnovamento del proprio guardaroba. Con l'assistenza della stylist Rose Forde, il celebre attore che in precedenza non eramolto avventuroso nel vestire, ha sfoderato i suoi outfit migliori per il tour stampa di Oppenheimer. Un abito Prada black-and-tan su misura, abbinato a una camicia e a una cravatta color caffelatte. Un elegante cardigan con scollo a V infilato in pantaloni a vita alta che ha indossato, abbinati a un paio di occhiali da sole Margiela, a un evento stampa all'aperto, sotto la pioggia. Chic! Per quella che sarebbe stata l'anteprima finale del film a Londra (durante la quale i membri del cast di Oppenheimer habbandonato la proiezione in segno di solidarietà con la SAG-AFTRA, che si è unita, proprio quel giorno, alla WGA nello ...