(Di sabato 16 dicembre 2023) Nella Lorena francese è stato scoperto un grande giacimento di: si tratta dinaturale, raro, puro e subito disponibile. La ricerca dell'elemento è partita anche in Africa, negli Stati Uniti e nel resto d'Europa

Il presente e il futuro della mobilità milanese, secondo Arianna Censi

...o l'esperienza che sta facendo Atm sull'utilizzo dell'. Non bisogna poi sottovalutare la formazione del personale, che aiuterebbe la capacità di reazione alle domande delle imprese da...

Idrogeno, parte la corsa a quello bianco WIRED Italia

Via libera al maxi corridoio di idrogeno tra Italia e Germania (con produzione in Africa) EuropaToday

Ph. Stefano Porta/LaPresse

A Milano la tensione sociale sulla sicurezza stradale è palpabile. Al tempo stesso, però, la città sta facendo uno sforzo evidente per allinearsi alle metropoli europee. È sufficiente Ne parliamo con ...

Una bicicletta a idrogeno tutta mande in Reggio Emilia

Nuova sfida per Reggio Emilia, città da anni impegnata nella promozione della bicicletta come mezzo principe della mobilità sostenibile. Da un accordo siglato oggi in Comune nasce infatti un gruppo di ...