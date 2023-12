I romanzi autopubblicati non hanno recensioni | inizio io con le 14 ‘Mamme single per scelta’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ci sono tante, tantissime, ma non deiche vengono ancora considerati narrativa di serie B da molti critici e giornalisti. Per questo ho deciso di dedicare spazio agli autori indipendenti. Se mi seguirete, scoprirete che ci sono storie che vale la pena di leggere.con “Mammeper scelta” di Giorgia Würth. Il suo libro è arrivato tra i finalisti del Premio Letterario Amazon Storyteller. Una grande sorpresa per l’autrice: non pensava che il suo scritto di nicchia entrasse nella cinquina. Würth viene definita scrittrice “ibrida” perché ha fatto il percorso al contrario: ha iniziato con Fazi e Mondadori, per poi approdare al self publishing. Due i motivi principali: da una parte pensa che l’indipendenza e la libertà, anche editoriale, non abbiano prezzo; ...