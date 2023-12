I pronostici di sabato 16 dicembre | Serie A | Premier | Bundesliga | Liga

Leggi su ilveggente

(Di sabato 16 dicembre 2023) Idi16: in campoA,League,, Eredivisie e Ligue 1. La sedicesima giornata diA proseguecon altre tre partite: si parte alle 15:00 con la sfida da gol tra Lecce e Frosinone, a seguire vittorie casalinghe alla portata per Napoli e Torino rispettivamente contro Cagliari ed Empoli, squadre invischiate nella lotta per non retrocedere. L’allenatore del Napoli Mazzarri (LaPresse) – IlVeggente.itInLeague probabili successi interni per Chelsea e Manchester City, gol e spettacolo in arrivo incon Augsburg-Borussia Dortmund e Lipsia-Hoffenheim.altre ...