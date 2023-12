I piatti vegani di Milano che vorrete mangiare anche voi

Leggi su linkiesta

(Di sabato 16 dicembre 2023) Negli ultimi anni ci siamo assuefatti alla narrazione del “meno è meglio”, dove il prefisso “senza” nel nome di una ricetta è sinonimo di ritrovata qualità e leggerezza. Lo stesso approccio con cui, per un lungo periodo, si è mossala comunicazione della dieta vegana, definita «senza alimenti di origine animale come carne, uova e latticini», spesso additata come un regime alimentare basato sulla privazione anziché sulla valorizzazione di materie altre. Oppure come un qualcosa di surrogato, che inevitabilmente delude le papille gustative quale mera imitazione. Un racconto che, in un certo senso, ne ha minato la reputazione, focalizzando l’attenzione su ciò che manca, anziché sulle potenzialità delle materie prime che diventano centrali per questo tipo di alimentazione: gli ortaggi. Dunque, cambiando il paradigma e non soffermandosi più su ciò che manca, ma ...