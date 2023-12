I convocati di Mazzarri per Napoli-Cagliari | Zielinski non ce la fa | torna Mario Rui

Leggi su napolipiu

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ilaffronta ilsenza, ma accoglie il ritorno diRui. Di seguito la lista deidi. NOTIZIE CALCIO. Walterdovrà fare a meno di Piotrnella sfida di questa sera contro il. Il centrocampista polacco è stato escluso dalla lista deia causa di un fastidioso problema al ginocchio. Nonostante i tentativi di recuperare in tempo per l’incontro,dovrà osservare la partita dalla tribuna nella speranza dire in campo nel prossimo match. La squadra azzurra, tuttavia, può contare sul ritorno diRui. Il terzino portoghese, dopo un periodo di assenza, fa ...