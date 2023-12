I 100 migliori formaggi al mondo | il podio è tutto italiano 

Leggi su agi

(Di sabato 16 dicembre 2023) AGI - Storico primato dell'Italia, con Parmigiano Reggiano, mozzarella di bufala campana e stracchino di crescenza che salgono nell'ordine suldei100alin cui sono stati inseriti complessivamente ben 21italiani, come Burrata (sesto), Grana Padano (undicesimo), Pecorino Romano (tredicesimo), pecorino Sardo (diciassettesimo), Pecorino Toscano (ventesimo) e molti altri. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sulla classifica "100 best cheeses in the world" 2023-2024 appena stilata da "Taste Atlas", l'atlante on line del cibo diil. Un risultato esaltante per l'Italia che sancisce però anche - sottolinea la Coldiretti - la sconfitta della Francia che può contare solo su 20inseriti ...