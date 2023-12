Ho provato un masturbatore da 220 euro ed è stata un' esperienza WOW

Leggi su gqitalia

(Di sabato 16 dicembre 2023) Premessa: non avevo mai usato unin vita mia. E chi se ne frega, direte voi, ma d’altronde se siete qui a leggere una recensione è giusto sappiate che per me l’non ha (letteralmente) paragoni. E ci tengo a specificarlo perché le parole che seguono sono di puro entusiasmo. In? Facile esaltazione? Sarete voi a giudicare, ma quello che posso dire è che il Flip Zero EV con vibrazione di Tenga è eccezionale. O meglio, è straordinario non l'oggetto in sé - comunque caruccio - ma quello che riesce a fare lì sotto. È una marchetta, una pubblicità, siamo di fronte a una truffa, starete pensando: posso assicurare di no. Ho anche cercato tra i sinonimi qualcosa di un po' più articolato e originale degli aggettivi “eccezionale” e “straordinario”, e confermo che tutte le alternative si adattano perfettamente: ...