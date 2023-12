Highlights e gol Manchester City-Crystal Palace 2-2 | Premier League 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 16 dicembre 2023) Glie i gol di2-2, match valido per la diciassettesima giornata della. Incredibile rimonta subita dagli uomini di Pep Guardiola, avanti 2-0 grazie alle reti di Grealish e Lewis. Il quarto d’ora finale però vede la reazione degli ospiti, che acciuffano il pari con il rigore trasformato da Olise al 95?. Due punti pesanti persi dai Citizens, che nelle prossime ore potrebbero perdere altro terreno dalle dirette rivali. GLINo way Jack Grealish thinks he can deceive us. We all know that Antony is clear off him no matter how many goals he scores. pic.twitter.com/pZyKjZNSyy — Troopass (@TroopassFc) December 16,...