Heidi Baci | sua mamma rompe il silenzio e va contro un ex gieffino

Leggi su biccy

(Di sabato 16 dicembre 2023)ha abbandonato il Grande Fratello dopo solo un mese dal suo ingresso a causa di un malessere non ben specificato di suaLajla Kamata. Il malessere era stato attribuito al rapporto (a loro dire malsano) della gieffina con Massimiliano Varrese. Un pensiero da lei stessa confermato ospite a Verissimo. “Lui mi ha rovinato il Grande Fratello, possiamo dirlo. Ovviamente anche io ho delle colpe, avrei dovuto mettere dei muri maggiori e avrei dovuto essere più chiara. Mi ha manipolata, ha sempre cercato di farmi sentire in colpa per continuare ad attuare i suoi atteggiamenti sbagliati”. A distanza di due mesi ladiha rotto ilin merito al Grande Fratello e ha pubblicato un lungo commento su Instagram….Ciro ...