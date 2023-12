Hanno annunciato la mia morte | il dramma sconvolgente di Carolyn Smith

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) Come sempre non c'è rispetto, nemmeno davanti a una donna che lotta da anni contro una malattia grave. Una donna che ha dimostrato una grinta inimmaginabile e senza precedenti.smentisce sui social la fake news sulla propria. In un video pubblicato su Instagram, la ballerina e coreografa inglese, che dal 2007 presiede la giuria di Ballando con le Stelle su Rai1, afferma: "Ciao a tutti, miinformato che qualche sito online di bassissimo valore si è permesso di annunciare una notizia falsa e grave che sono morta", dice facendo le corna con la mano. "Nonostante alcune orrende persone mi vorrebbero altrove, sono ancora qui. Anzi, ancora più energica che mai. Ci vediamo alla prossima puntata di Ballando con le Stelle che è in diretta, quindi avranno la prova che sono ancora qui", conclude ...