Guerra ultime notizie L’Ucraina abbatte 30 droni russi in 11 regioni Morto emiro del Kuwait

Leggi su ilsole24ore

(Di sabato 16 dicembre 2023) Le forze aree ucraine hanno abbattuto 30in 11. L’agenzia di stampa ufficiale iraniana ha detto che un agente del servizio di intelligence israeliano Mossad è stato giustiziato sabato nella provincia iraniana sud-orientale del Sistan-Baluchestan. In centinaia sono scesi in piazza nella notte a Tel Aviv per una protesta dopo la notizia della morte nel nord della Striscia di Gaza di tre ostaggi, uccisi in un “tragico incidente” dai soldati israeliani