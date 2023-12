(Di sabato 16 dicembre 2023) Intervenuto in conferenza stampa, Pepha reso note le attuali condizioni di Erling. Il norvegese rimane in dubbio

Infortunio Haaland , Pep Guardiola svela le condizioni dell’attaccante norvegese, assente oggi contro il Luton Non ci sono buone notizie in casa ... (calcionews24)

Ufficializzati i nomi dei players, dei giocatori e degli allenatori, sia per il calcio maschile che femminile, che si giocheranno la consegna... (calciomercato)

“Non sono preoccupato. Non è una frattura, è solo stress ”. Così Pep Guardiola sull’infortunio che sta tenendo fuori da un paio di partite la sua ... (sportface)

Manchester City, dubbio Haaland per il Mondiale per Club

...della semifinale del Mondiale per Club Preoccupano le condizioni di Erlingin casa Manchester City soprattutto in vista della semifinale del Mondiale per Club. Dall'Inghilterra ein ...

Guardiola: “Haaland non credo giocherà, ma attenzione… Lui sa sorprendere” ItaSportPress

Calcio: ManCity. Guardiola 'Haaland Va valutato giorno per giorno' Tiscali

Manchester City-Crystal Palace Streaming GRATIS: la Diretta LIVE della Premier League

La sfida tra il Nottingham ed il Tottenham ha aperto il diciassettesimo turno di Premier League, ma il programma prosegue nella giornata di sabato 16 ...

Chi sono i calciatori più iconici tra passato, presente e futuro Da Pelé e Maradona fino a Mbappé e Haaland

Un discreto numero di calciatori sono conosciuti in tutto il mondo perché non hanno semplicemente scritto la storia del calcio ma sono diventati delle vere icone, Pelé e Maradona sono l’esempio più br ...