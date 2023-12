Guardalà | «Inter potrebbe dare segnale importante Allungo»

(Di sabato 16 dicembre 2023) Giovanniha commentato dagli studi di Sky Sport il pareggio della Juventus contro il Genoa. Discorso in ottica Scudetto con l’. CORSA SCUDETTO – La Juventus si ferma, Giovanniipotizza: «L’ha ricevuto una spintaper poter allungare domani sera. Se vinci dopo aver vinto a Napoli anche all’Olimpico con la Lazio dai una spinta quasi decisiva dal punto di vista psicologico. Dai un, per la Juventus sarebbe una situazione difficile da gestire. L’obiettivo ufficiale è il quarto posto, nello spogliatoio sono convinti invece di poterfastidio all’».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo ...

Guardalà ha parlato di Chiesa e del suo rendimento nelle partite contro l’Inter . L’attaccante non ha segnato reti con la maglia della Juventus . ZERO ... (inter-news)

Giovanni Guardalà non è totalmente soddisfatto di quanto visto in Juventus-Inter. Il giornalista, ospitato nel salotto di Sky Sport 24, analizza ... (inter-news)

Inter e Juventus continuano il botta e risposta in campionato. Dopo i rispettivi match della quindicesima giornata, Giovanni Guardalà mette in ... (inter-news)

Audio VAR di Napoli, l'arbitro zittisce Di Lorenzo: 'Fidati, hai visto male'

Tra questi vi erano due episodi della partita Napoli -persa dai partenopei per tre reti a zero: il contatto di Lautaro su Lobotka in occasione del primo gol dell'e il rigore non dato per ...

Inter Real Sociedad in streaming gratis Guarda la partita in diretta Calcio e Finanza