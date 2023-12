Grottaminarda | luci sullo stadio comunale “Romano”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFinalmente lo“Massimo” può contare su un impianto di illuminazione efficiente e non inquinante. Grazie all’annuale finanziamento ministeriale l’impianto è stato collegato al sistema di illuminazione pubblica e le vecchie lampade alogene sono state sostituite con moderni led. Il gruppo di continuità alimentato a gasolio resterà in dotazione del campo ma solo per i casi di emergenza. Dunque un miglioramento dal punto di vista energetico, ambientale, pratico e tecnico per la qualità dell’illuminazione in campo. Ne dà notizia con soddisfazione il Vicesindaco, Delegato alla Gestione degli Impianti sportivi comunali, Michelangelo Bruno: «Finalmente ci siamo svincolati dalla schiavitù di andare a prendere il gasolio per alimentare il gruppo elettrogeno e la paura che finisse nel bel mezzo di ...