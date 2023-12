Grande Fratello | specchio di una società che punisce le bestemmie | ma tollera la violenza verbale

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il caso di Massimiliano Varrese, concorrente del2023, continua a tenere banco nel dibattito pubblico italiano. L’attore e ballerino ha pronunciato frasi offensive e discriminatorie nei confronti di Beatrice Luzzi che hanno destato l’indignazione del pubblico. Più in generale e senza volersi necessariamente schierare, i toni fra i due hanno senza dubbio superato il limite da tempo. La vicenda ha suscitato un forte dibattito e sta diventando sempre più virale sui social – dove invece si schierano eccome – l’hashtag #FuoriVarrese, con cui viene chiesta l’eliminazione dal programma del concorrente. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GESSICA BOLOGNI NOTARO (@gessicanotaroreal) Il caso Varrese: il pubblico chiede l’espulsione A parte qualche ramanzina da parte del conduttore ...

Sabato 16 dicembre Alfonso Signorini è entrato nella casa del Grande Fratello per fare una sorpresa ai concorrenti. Il conduttore ha fatto trovare ... (caffeinamagazine)

Sabato 16 dicembre Alfonso Signorini è entrato nella casa del Grande Fratello per fare una sorpresa ai concorrenti. Il conduttore ha fatto trovare ... (caffeinamagazine)

Grande Fratello, intervista a Mirko Brunetti a Verissimo: "Non provo più nulla né per Perla né per Greta"

Mirko Brunetti , ospite nell'ultimo appuntamento con Verissimo , ha messo un punto definitivo sul triangolo nato nella Casa deldichiarando di non provare ormai più nulla né per Perla Vatiero né per Greta Rossetti. Parlando della fine della relazione con Perla , il 26enne ha dichiarato: Mirko ha poi parlato del ...

Il Grande Fratello cambia di nuovo giorno: quando va in onda e perché QUOTIDIANO NAZIONALE

Grande Fratello, le anticipazioni: chi uscirà stasera 16 dicembre

Questa sera torna il Grande Fratello con una nuova eliminazione. A rischio ci sono Sara Ricci e Beatrice Luzzi.

Miriam Leone, il pancione sempre più grande stupisce: «Sei incinta da 123 mesi». Lei risponde così

Miriam Leone, a breve, diventerà mamma del suo primo figlio di cui non conosce ancora il sesso perché lo vuole scoprire al momento del parto. Intanto, si prepara ...