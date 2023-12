Grande Fratello | Mirko Brunetti a Verissimo svela quali sono i suoi sentimenti per Perla e Greta

Leggi su isaechia

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ospite di una nuova puntata di. Ai microfoni di Silvia Toffanin l’ex concorrente dele di Temptation Island ha parlato della sua eliminazione e delle sue intenzioni riguardo al rapporto conVatiero, sua ex fidanzata di lunga data eRossetti, la sua ex tentatrice con cui aveva iniziato una storia dopo il reality delle tentazioni, terminata poco prima del suo ingresso nella Casa di Cinecittà. Il lungo racconto di: Non mi aspettavo dell’eliminazionesincero. È già passato qualche giorno quindi stando a casa un po’ ho metabolizzato. Però mi ha dato molta forza le parole che hanno detto i ragazzi. Sì mi è dispiaciuto. Molto. Perché sentivo comunque di essere un punto di ...