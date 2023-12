“Grande Fratello” | Heidi “pugnalata” | la madre infuriata contro Ciro Petrone

(Di sabato 16 dicembre 2023) News TV. All’inizio era una delle concorrenti protagoniste del, poi, dopo aver abbandonato, di lei non si è più parlato. Ci riferiamo adBaci. La ragazza era entrata nelle “grinfie” di Massimiliano Varrese, ma il suo comportamento “ossessivo” non faceva bene alla giovane e dopo aver incontrato il padre ha deciso di abbandonare il gioco. Inizialmente fu molto attaccata sia dentro che fuori la casa, ma negli ultimi tempi, notando il comportamento di Varrese nei confronti di Beatrice Luzzi, la posizione diha tutt’un altro aspetto. A distanza di mesi dall’accaduto ha deciso di intervenire ladi, che attaccaper non aver difeso la figlia quando ne aveva bisogno. Leggi anche: “...

Un ex collega di Sara Ricci , che partecipò per due anni alle riprese della soap Vivere , ha condannato i comportamenti tenuti dall’attrice nella Casa ... (isaechia)

Sabato champagne, storia di Anita e della tv: il romanzo di Alice Valeria Oliveri

... poi con le sit - com americane come "Willy il Principe di Bel - Air" e "La Tata" per arrivare più recentemente ai format Made - in - Mediaset come "Il", "Uomini e donne" e "Amici". ...

Grande Fratello puntata oggi 16 dicembre: chi esce stasera Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Grande Fratello, anticipazioni stasera: un eliminato, confronto importante tra Mirko e Greta

Sabato 16 dicembre, in prima serata su Canale 5, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello, reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio ...

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e la frase omofoba che fa infuriare il web: «È da squalifica»

Dopo la polemica social per la 'n world' pronunciata da Perla Vatiero, questa volta è il turno di Giuseppe Garibaldi. Il gieffino è accusato di aver fatto ...