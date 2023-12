Governo | Schlein | da Meloni nessuno straccio politica industriale

Leggi su ildenaro

(Di sabato 16 dicembre 2023) Roma, 16 dic. (askanews) – “Non si vede da parte di questo, che è lì da un anno e più mesi,diper l’Italia”. In vista delle “elezioni europee dovremo insistere molto su questo”. Così la segretaria del Pd Elly Schlien all’evento Dem ‘L’Europa che vogliamo’. Riprendendo le parole dell’ex presidente del Consiglio ed ex presidente della commissione europea, Romano Prodi, sulla mancanza di unaeuropea “di cui abbiamo un disperato bisogno, come risponderemo – ha detto– alla concorrenza americana, come agli investimenti che sta facendo la Cina se non dando continuità al next generation Ue, che nasce dal vostro impegno ma che oggi rischia di essere compromesso”. “Il Next ...