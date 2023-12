Governo | Richetti Az | ' inadeguato | su scuola e sanità gestione fallimentare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “Tutti i giorni in Parlamento facciamo i conti con una inadeguatezza imbarazzante. Lo dico perché ci è arrivata una Legge di Bilancio dove laé assente. Non vi interessa più la?”. Lo ha detto Matteo, capogruppo alla Camera di Azione, durante il congresso di Azione di Milano per l'elezione del segretario e del direttivo locale. “Abbiamo fatto una grande battaglia sulla, ma non c'è verso – ha aggiunto– Le persone già oggi spendono importanti risorse per accedere alle cure private. Il sistema sta saltando. Chi ci governa tutte le mattine è un disastro e questa esperienza di”.