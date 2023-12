Gli Houthi continuano a seminare il terrore nel Mar Rosso | altro drone abbattuto

Leggi su iltempo

(Di sabato 16 dicembre 2023) Un cacciatorpediniere della Royal Navy, la Hms Diamond, haun sospettod'attacco nel Mar. L'annuncio è del segretario alla Difesa, Grant Shapps, che ha precisato che si ritiene l'obiettivo fosse il traffico mercantile nel Mar. «È stato lanciato un missile Sea Viper che ha distrutto con successo l'obiettivo – l'affermazione di Shapps -. La nave è arrivata di recente nella regione per rafforzare gli sforzi internazionali per la sicurezza marittima. La recente ondata di attacchi illegali rappresenta una minaccia diretta al commercio internazionale e alla sicurezza marittima nel Mar». Il Regno Unito «resta impegnato a respingere questi attacchi per proteggere il flusso libero del commercio globale». Anche l'Amministrazione Biden ha avvertito i miliziani yemeniti ...