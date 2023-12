Gli auguri di Valditara a docenti e personale scolastico | “Esprimo riconoscenza per l’indispensabile lavoro svolto a favore dei nostri giovani”

Creare Biglietti di auguri e confezioni creative per i tuoi regali di Natale è un modo per personalizzare e rendere ancora più speciali i doni. Le ... (today)

Come ogni Natale , anche quest'anno, i membri della Royal Family hanno voluto augurare buone feste ai sudditi inglesi e non e l'hanno fatto tramite le ... (leggo)

Aci Napoli, conviviale natalizia in onore del ministro Sangiuliano

del Governatore De Luca e del Sindaco Manfredi, con la benedizione del Cardinale Sepe hanno chiuso il gala al quale sono intervenuti altresì: il Vice direttore nazionale Tgr Rai Antonello ...

Compleanno Fiorella Totti, gli auguri commoventi di Chanel alla nonna Corriere dello Sport

In anteprima gli auguri a Propaganda live di Sangiuliano - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Luisa Ranieri compie 50 anni: la dedica di Luca Zingaretti commuove i fan

Gli auguri L'attrice si è anche fatta gli auguri da sola, postando una sua foto in biacno e nero con la scritta: 'Happy Birthday to me'. Tra i tanti auguri dei vip com Sabrina Ferilli, Alessia ...

Sarah e quella torta di compleanno a sorpresa che le ha portato l'ex segretario del Pd

Quando Pier Luigi Bersani è arrivato con la torta di compleanno con una candelina Sarah si è emozionata. Poi l’ex leader del Pd le si è avvicinato, le ha fatto gli auguri e come richiede la tradizione ...