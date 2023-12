Giletti | De Girolamo e Mussolini | le clamorose scelte della Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) La nuova Rai continua a credere nel cambiamento, anche se nei primi mesi non è stato facile (anzi in qualche caso è stato ed è proprio difficile) farlo passare attraverso gli umori abitudinari del pubblico televisivo. Confermati tutti i volti nuovi, in più di qualche caso anche in barba all'Auditel. In testa tra i promossi, come del resto aveva preannunciato l'ad Roberto Sergio nei giorni scorsi, Nunzia Dee il suo Avanti popolo il talk in onda nella prima serata del martedi sera di RaiTre, scomodo erede e competitor di Bianca Berlinguer e di Giovanni Floris in onda in contemporanea su Rete4 e La7, che più di altri ha faticato e al quale, però, l'azienda ha confermato la fiducia. Lasciapassare per il nuovo anno concesso anche a Salvo Sottile, appena partito il lunedì sera su RaiTre con il suo Far West. «Serve tempo» pare ancor essere la parola magica dei ...