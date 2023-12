Giana Erminio-Renate oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ecco la, l’, latv e lodi, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa, con chiare ambizioni playoff, devono recuperare il terreno perso dopo l’ultimo ko contro la Triestina fuori casa per 2-1. La strada per i playoff è e sarà ancora lunga e tortuosa, ma la fiducia dell’ambiente è tanta. Lasi troverà difronte ilche invece deve guardarsi alle spalle in quanto la zona rossa non è poi così distante e lontana. Il match di sabato 16 dicembre sarà in onda dalle 18.30 su Sky Sport 256 e NOW. SportFace.