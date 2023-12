Gaza | ostaggi uccisi per errore da Israele | protesta a Tel Aviv

(Di sabato 16 dicembre 2023) Centinaia di persone sono scese in piazza a Telperre contro la morte di treisraeliani,perdalle forze dello Stato ebraico. I manifestanti si sono riuniti davanti alla Kirya, l'area centrale di Tel, al grido di 'Tutti! Adesso!', marciando poi lungo Menachem Begin Road e bloccando l'incrocio di via Kaplan. L'esercito israeliano ha ammesso l'one dei tre, scambiati dai soldati per miliziani di Hamas, durante i combattimenti a Shejaiya, nel nord della Striscia. Le vittime erano tre giovani di 22, 26 e 28 anni, sequestrati da Hamas il 7 ottobre. "Una tragedia insopportabile.piange", ha detto il premier Netanyahu. Le famiglie degli ...

Medio Oriente. Israele, il giorno della rabbia e del lutto

L'area in cui sono stati uccisi gliera vicina alla scena di una battaglia in cui mercoledì sono rimasti uccisi nove soldati. La distruzione a- REUTERS Non c'è solo. Attorno a ...

A Khan Yunis i funerali del giornalista di Al Jazeera Abudaqa

Milano, 16 dic. (askanews) - Il suo giubbotto antiproiettile e il suo elmetto posti sul corpo di Samer Abudaqa durante il suo funerale a Khan Younis, nella Striscia di Gaza. Il giornalista di Al ...

Guerra di Gaza, l’errore fatale di Israele: uccisi tre ostaggi

incontrerà il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al Thani in Europa questo fine settimana per discutere la ripresa dei negoziati per un accordo che garantisca il rilascio degli ostaggi ...