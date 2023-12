Gaza | diretta – “Oggi incontro a Oslo fra Mossad e Qatar” L’esercito di Israele | “Abbiamo sparato ai 3 ostaggi | sventolavano bandiera bianca”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) Venerdì uccisi per errore tre: proteste a Tel Aviv. La spiegazione dell’IdF: “Credevamo fossero membri di Hamas”. Secondo il Wall Street Journal è in programma un vertice per la tregua nel pomeriggio. L’Iran: “Giustiziato un agente segreto israeliano” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.