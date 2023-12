Gaffur di Terra Amara | chi è Bulent Polat | tutto sull’attore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 16 dicembre 2023) L’amatissimodella soap turcasarà per la prima volta in Italia! Tra poco a Verissimo si racconterà tra carriera e vita privata: ecco cosa sappiamo su di lui.è ormai una delle soap più amate nel nostro paese e dunque la curiosità attorno ai suoi protagonisti è davvero tanta. La fiction, com’è noto, va in onda su Mediaset con le nuove puntate trasmesse ogni weekend nella prima serata della domenica.diè interpretato dall’attore: cosa sappiamo su di lui – Foto: IG (ilcorrieredellacitta.com)Il giorno prima però, ormai da settimane, è Silvia Toffanin ad alimentare l’hype attorno alla serie ospitando nel suo salotto a Verissimo i suoi protagonisti. Stavolta ...