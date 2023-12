Gabriele vince Bake Off 11

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 16 dicembre 2023)Ce l’ha fattaCitti. Il giovane di Lucca ha vinto l’edizione numero 11 diOff Italia – Dolci in Forno conndo i giudici. Studente di ingegneria biomedica all’Università di Pisa e grande appassionato di matematica, ama la fotografia. Si è avvicinato al mondo della cucina grazie alle donne di casa e la pasticceria è stata per lui la salvezza durante il periodo di lockdown. Ha deciso di partecipare aOff per capire se il mondo dei dolci possa rappresentare il suo futuro, aiutandolo a diventare un pastry. Durante la finale 2023 del talent show di Real Time, in onda stasera,ha sbaragliato la concorrenza rappresentata dall’insegnante Loredana, quarta classificata, dal ventiquattrenne Tommaso e dal foggiano Fabio, giunto secondo.