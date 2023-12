Gabriele Vagnato | lo youtuber inviato di Fiorello che racconta la giornata tipo dei vip

(Di sabato 16 dicembre 2023) Nome:Cognome:Anno di nascita: 2001Città: CatanzaroPiattaforme: YouTubeCategoria: Comedy Chi èSe si dedicasse al cinema sarebbe un caratterista:è unoche conquista tutti dalla prima battuta. Il suo irresistibile accento calabrese infonde leggerezza e non è un caso se la sua personalità è sbarcata in televisione.nasce ad Asti nel 2001 e cresce a Catanzaro. Le sue prime esperienze su YouTube, Instagram e TikTok lo portano sul piccolo schermo con la prima apparizione su Rai 2 nel programma Tonica, ospite di Andrea Delogu.vola ancora alto nello stesso anno quando conduce Love Mi, il concerto speciale organizzato da Fedez e J-Ax in piazza del Duomo a ...

Domenica a Catanzaro la sesta edizione del Premio Carlino d'Argento. Premi realizzati da Michele Affidato

... il premio per la sezione Cultura andrà ad Armando Vitale, quello per le Arti visive e discipline dello spettacolo a, Impegno per il sociale a Noemi Canino, Imprenditoria giovanile ...

"Pensavo di aver commesso un errore quando nel 2016 rifiutai di andare in altre radio": Giuseppe Cruciani si racconta ... FM-world

Gabriele Vagnato si è lasciato Webboh

Domenica a Catanzaro la sesta edizione del Premio Carlino d’Argento. Premi realizzati da Michele Affidato

CATANZARO/ Una cerimonia per premiare alcune personalità d’eccellenza calabresi che si sono distinte in diversi campi, ma anche una vetrina speciale per i talenti artistici del territorio ed una festa ...

Premio Carlino d’Argento domenica al Politeama: ecco chi riceverà il riconoscimento

Il mondo della scuola, della tv, dello sport, dell’economia e della medicina rappresentati da giovani ed esperti professionisti – selezionati dalla commissione presieduta da Anna Russo – e che, da ...