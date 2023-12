Friburgo-Colonia domenica 17 dicembre 2023 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 16 dicembre 2023) Sconfitto sul campo del West Ham nell’ultimo turno della fase ai gironi e costretto ad un duro playoff contro una delle terze classificate uscite dai gironi di Champions, ildi Streich prova a staccare dall’Europa per il momento e concentrarsi sulla Bundesliga per rientrare in alta classifica. Il calendario vede in programma la sfida interna contro ildi Baumgart, squadra attualmente in InfoBetting: Scommesse Sportive e