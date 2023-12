(Di sabato 16 dicembre 2023) Dall’estate 2022, in precedenza una carriera da vice allenatore in Serie A, è il commissario tecnico della SlovacchiaContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

L’ultima proposta dei tifosi del Napoli come prossimo allenatore partenopeo al posto di Rudi Garcia è stata quella di Francesco Calzona . La ... (napolipiu)

La Slovacchia del tecnico vibonese Francesco Calzona si qualifica per Euro2024: nella penultima giornata del girone J, a Bratislava, gli uomini del ... (feedpress.me)

, attuale ct della Slovacchia , è intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay per elogiare la sua squadra e la conquista della qualificazione agli Europei e poi per raccontare ...

Francesco Calzona, quando il secondo è diventato primo Il Foglio

Da Arezzo alla Slovacchia, chi è Francesco Calzona, il ct che corre verso gli Europei Corriere Fiorentino

Lazio, Calzona: “Come ho conosciuto Sarri Era il mio promotore finanziario…”

Francesco Calzona, vice di Maurizio Sarri dal 2007 al 2018 e ct della Slovacchia, ha raccontato il suo rapporto col tecnico biancoceleste ...

