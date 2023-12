FOTO Postiglione | taglio del nastro alla mostra di Ortega | il monito di Maldonato

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa)- “La cultura quale strumento per la ricerca del senso della vita”. Ha illustrato così, l’avvocato e direttore del Polo Museale, Franco, in una lectio magistralis al pubblico, le opere d’arte “Decalogo per la Democrazia spagnola” del pittore spagnolo Josè Garcia, in esposizione fino al 17 dicembre presso il castello normanno di, negli Alburni. Un evento culturale europeo quello a cui da ieri, con ildelil Comune diha dato il via, inserito all’interno della manifestazione enogastronomica e culturale “Strettule, i percorsi del gustose” in corso nel centro storico di ...