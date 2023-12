(Di sabato 16 dicembre 2023) In gol nella vittoria per 3-1 di oggi contro l'Hoffenheim, Emillascia ile si trasferisce in un altro club della stessa...

Nella gara dell'8ª giornata di Bundesliga, il Lipsia vince per 1 - 3 in casa del Darmstadt . In gol nbsp; Openda (doppietta), Forsberg e Kempe (su ... (247.libero)

Lipsia - Young Boys 2 - 1: gol e highlights

Sesko epermettono al Red Bull Lipsia di superare 2 - 1 lo Young Boys, a segno con ...

Qualificazioni EURO 2024, Svezia 2-0 Estonia: in gol Claesson e Forsberg Sportitalia

Video Gol Darmstadt-Lipsia 1-3: Openda (2), Forsberg e Kempe (rig.). Gli highlights La Gazzetta dello Sport

Forsberg, gol d'addio al Lipsia: UFFICIALE, vola in MLS

In gol nella vittoria per 3-1 di oggi contro l'Hoffenheim, Emil Forsberg lascia il Lipsia e si trasferisce in un altro club della stessa proprietà. Il club statunitense del New York Red Bulls ha annun ...

Champions: Newcastle-Milan 1-2 e Atletico Madrid-Lazio 2-0. Rossoneri in Europa League

Newcastle-Milan 1-2 LA CRONACA e Atletico Madrid Lazio 2-0 LA CRONACA per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. I rossoneri chiudono il girone F al terzo posto e ...