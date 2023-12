Formazioni ufficiali Torino-Empoli | Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ledi, sfida valida per la sedicesima giornata di. Juric ritrova Linetty dopo la squalifica, mentre Andreazzoli se da un lato potrà contare di nuovo su Baldanzi, dall’altro dovrà rinunciare a un elemento altrettanto fondamentale come Caputo in attacco. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di sabato 16 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.